Empoli, Accardi: "Siamo sempre stati a favore della ripresa, il calcio è un'azienda"

vedi letture

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la decisione di riprendere il campionato di serie B: "Noi siamo sempre stati per tornare a giocare, pur ovviamente con tutte le precauzioni del caso, in quanto il calcio rappresenta un’azienda importante per il Paese e con le condizioni giuste non si poteva pensare di non riprendere. La società Empoli Calcio dà lavoro a 150 famiglie. Fino a che non ci sarà un vaccino dobbiamo imparare a convivere con questa situazione".