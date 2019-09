© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi ha parlato a La Nazione del mercato appena concluso spiegando di essere soddisfatto de3lle operazioni compiute: “Non c’erano prime o seconde scelte nei nostri piani, ma solo obiettivi e abbiamo preso giocatori funzionali al nostro modo di fare calcio. Siamo contenti del nostro mercato, tutto è andato secondo i piani. Il colpo più bello penso che sia Mancuso, un’operazione difficile da mettere a segno. - continua Accardi parlando dell’importante mercato in uscita – Vuol dire che le scelte fatte erano giuste e che avevamo in mano giocatori forti. Purtroppo dietro una retrocessione c’è un mondo, ma è stato lo stesso presidente a dire che era una delle squadre più forti che aveva avuto in A. Siamo retrocessi fra gli applausi e non mie era mai capitato”.