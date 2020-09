Empoli, Accardi su Parisi: "A breve parleremo con l'agente e vedremo cosa si può fare"

Il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi intervistato da Radio Punto Nuovo ha parlato dell’interessamento per il laterale Fabiano Parisi dell’Avellino: “Non ci sono novità e non posso dire molto. È un giocatore che ci piace, stiamo valutando il da farsi. Parleremo con l’agente del ragazzo a breve e vederemo. Lasciarlo in prestito ad Avellino? Non abbiamo fatto ancora nessuna valutazione. Ripeto, al momento non posso aggiungere altro”.