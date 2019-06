Empoli, ai dettagli per Kevin Piscopo del Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra essersi risolta a favore dell'Empoli la querelle di mercato con Spezia e Crotone per Kevin Piscopo, esterno destro classe 1998 di proprietà del Genoa in prestito l'ultimo anno alla Carrarese. Secondo quanto riportato da SkySport il club toscano sarebbe infatti ai dettagli per il giocatore che presto potrebbe diventare un nuovo effettivo della rosa di Cristian Bucchi.