Empoli, al via gli allenamenti individuali: squadra divisa a gruppi al "Castellani"

Buone notizie in casa Empoli, come riferisce pianetaempoli.it.

Il club ha infatti dato il via libera per gli allenamenti individuali da svolgere allo stadio "Carlo Castellani", tra il campo centrale e il sussidiario, dopo che sono arrivati i risultati dei test sierologici a cui tutti i giocatori e lo staff erano sottoposti: tutti sono risultati negativi.

Ovviamente gli allenamenti sono facoltativi, e prevederanno gruppi di al massimo 8 elementi, da dividere a loro volta in sottogruppi di 4; doccia poi tra le mura domestiche, con gli spogliatoi che sono attualmente chiusi.