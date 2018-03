Empoli alla prova del nove. Senza Caputo per confermarsi forza offensiva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la prima volta in stagione l'Empoli dovrà fare a meno del suo bomber principe, quel Francesco Caputo che ha timbrato circa un terzo dei gol segnati dai toscani (21 reti su 62) e che guarda dall'alto tutti gli altri attaccanti della serie cadetta. La sua assenza arriva nella gara forse più difficile di tutte visto che il Venezia ha la miglior difesa della cadetteria con appena 26 reti subite, meno di una a partita, e la qualità e il senso del gol dell'ex Bari ed Entella sarebbero potute tornare utili per sbloccare una gara che si preannuncia, almeno sulla carta, molto combattuta e tirata.

Toccherà ad Aurelio Andreazzoli trovare le giuste contromosse per tenere alto il livello dell'attacco in cui al solito Alfredo Donnarumma dovrebbe essere affiancato Alejandro Rodriguez, arrivato a gennaio dalla Salernitana, che avrà il difficile compito di non far rimpiangere Caputo. Lo spagnolo, che finora ha giocato appena 22 minuti contro Parma e Cittadella (con un assist), ha la grande occasione per ritagliarsi uno spazio importante per il finale di stagione e di dare il proprio contributo alla promozione dei toscani. Per l'Empoli invece si tratterà di una vera e propria prova del nove in cui dimostrare la propria forza offensiva e continuare la propria scalata verso il ritorno in Serie A dopo appena un anno di purgatorio.