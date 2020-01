Empoli, amarezza Muzzi: "L'arbitraggio non mi è piaciuto"

Fonte: Claudia Marrone

Roberto Muzzi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non riesce più a vincere l'Empoli, fermato ancora una volta sull'1-1 tra le mura amiche pur avendo disputato un discreto primo tempo. Mister Roberto Muzzi, in sala stampa, ha parlato con grande schiettezza ammettendo che ci sono difficoltà e che l'unica vittoria conquistata in tante gare della sua gestione è un bottino troppo magro per una potenziale corazzata come la sua: "Il mercato ci ha dato tanti calciatori nuovi, sapevo benissimo che qualcuno non era al top della forma e dovrà migliorare soltanto giocando. Non mi preoccupa la condizione fisica, quanto quella mentale: vinciamo poco, a volte entriamo in un vortice di paura e solo insieme possiamo uscire da questo momento. L'arbitraggio non mi è piaciuto, c'erano due rigori a nostro favore che avrebbero potuto cambiare la gara. Io in discussione? Lo sono sempre, fa parte del gioco. Resto dell'idea che possiamo essere protagonisti nel girone di ritorno, gente come La Mantia e Tutino può dare una mano non indifferente".