Empoli, Andreazzoli: “Pescara squadra completa, servirà attenzione”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Pescara, il tecnico Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa della gara che attende il suo Empoli. “I pericoli di questa gara - ha detto - sono di confrontarsi con un avversario che ti vuol battere. Tutto quello che hai fatto prima è azzerato. Noi andiamo ad affrontare una squadra costruita con ambizione che i numeri indicano come quarto miglior attacco. Fa quasi tutti i suoi gol su azione, ha grande possesso palla, questo dimostra che è una squadra che non è passiva. Il Pescara ha difficoltà in casa? Per quello che succede prima non importa, partiamo alla pari e dovremo confrontarci, speriamo di esprimerci come negli ultimi periodi, se riusciremo a fare il nostro calcio, dobbiamo pensare positivo”.

L’Empoli affronterà il Pescara, con un allenatore arrivato da poco. “Noi - ha aggiunto Andreazzoli - abbiamo avuto la possibilità di aver visto tutte le gare del Pescara di Epifani, abbiamo gli elementi per valutarli bene. Poi sono sempre gli interpreti a fare la squadra, non sarà un problema così grande sapere come affrontarla. Poi i sistemi di gioco sono sempre quelli. Brugman? Non lo conoscevo, è un ragazzo di valore. Ma il Pescara è una squadra completa, l’affronteremo con grande attenzione”.