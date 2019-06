Empoli, Andreazzoli ai saluti. Il club pronto a ripartire da Bucchi

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Aurelio Andreazzoli è pronto a lasciare l'Empoli per ripartire dal Genoa. Come riporta La Nazione nella notte tra ieri e lunedì, l’allenatore massese ha chiesto e ottenuto dall’Empoli il via libera, cioè la rescissione consensuale di quel contratto che lo avrebbe legato al club azzurro fino al 2020.

I toscani pronti a ripartire da Bucchi

Il prossimo allenatore dell'Empoli sarà Cristian Bucchi: è lui l'uomo che la dirigenza ha già incontrato e potenzialmente convinco. Tra i nomi valutati c’erano anche quello di Juric e soprattutto Dal Canto, con cui erano anche stati presi dei timidi contatti. La voglia era però quella di ripartire da un tecnico che conoscesse bene la categoria e che avesse dentro di sè una gran voglia di rilancio.