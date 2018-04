Empoli, Andreazzoli: "Aspetto impaziente la fine del campionato"

© foto di Federico De Luca

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con la Pro Vercelli: "In sede di presentazione avevamo detto che ci avrebbero creato dei problemi, complimenti a Grassadonia per quello che ha fatto alla Pro Vercelli. Noi siamo contenti del risultato, è stato sofferto, abbiamo trovato la pagnotta più dura del solito forse anche per demerito nostro. Siamo stati molto bravi a recuperare lo svantaggio, nel finale di gara ci sono state delle occasioni in cui abbiamo sofferto e di questo non possiamo essere contenti. Abbiamo avuto comunque le idee chiare. Siamo in un momento di difficoltà fra infortuni e squalifiche, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi. La classifica? In matematica ero scarso, ora sono peggiorato. Sette partite non sono tante rispetto all'inizio del campionato, ma vanno giocate. Aspetto impaziente la fine di questo campionato. La Roma? Sono romanista in tutto e per tutto, il risultato dell'altra sera mi ha fatto gioire. La semifinale è un'occasione, l'obiettivo va spostato alla terza partita perché la Roma ha tutto per giocarsi la finale. Deve pensare positivo, senza accontentarsi".