Empoli, Andreazzoli: "Doppio trequartista soluzione possibile"

© foto di Federico De Luca

Trasferta in quel di La Spezia per l'Empoli primo in classifica. Dalla sala stampa del 'Castellani' arrivano le parole di Aurelio Andreazzoli (fonte EmpoliChannel): “Quella del doppio trequartista può essere una soluzione, cosa che peraltro abbiamo già provato. Dispiace molto per Rodriguez, stava vivendo un periodo di soddisfazione gli viene a mancare la possibilità di esprimersi. La squadra perde una pedina importantissima, ma sono incidenti del mestiere. La promozione? Dobbiamo disputare 9 partite e tutte hanno un’incidenza totale sulla classifica, ma noi la vogliamo guardare sempre alla fine. A Spezia abbiamo un confronto difficile, faremo le nostre valutazione solo dopo aver giocato. Gilardino? L’ho visto nella partita di Cittadella e mi è sembrato il giocatore che conosco. Non è certo uno che ha bisogno di presentazioni, devo fargli i complimenti per il gol che ha fatto. La Spezia? E’ la miglior difesa del campionato per le gare giocate in casa e questo è un dato indicativo. Al Picco ha una media di 1,9, che è di poco superiore alla nostra. Questo ci fa capire che tipo di avversario andiamo ad incontrare: usa un sistema di gioco simile al nostro e credo che sia molto difficile da affrontare. In più hanno anche un gran pubblico a sostenerli. Brighi? Può fare anche il regista, è sicuramente una delle soluzioni per sostituire Castagnetti”.