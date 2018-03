Empoli, Andreazzoli: "Entella sa difendersi. Astori? Ricordo suo sorriso"

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro la Virtus Entella in programma domani (fonte EmpoliChannel.it): "La tragedia di Astori? Sono state giornate molto pesanti. Su Davide non c’è molto da aggiungere rispetto a ciò che è stato detto, basta guardare il suo sorriso. Ricordo un ragazzo molto curioso, non si accontentava di fare ma voleva sapere il perchè. Era avido di conoscenza e questo dava grande soddisfazione nel relazionarsi con lui. Il pensiero va alla famiglia. L'Entella? Non so che tipo di atteggiamento avrà, forse ci saranno delle analogie col sistema di gioco e con l’interpretazione rispetto alla sfida con l’Avellino, ma valutare un avversario prima di affrontarlo lascia un po’ il tempo che trova. Ho visto l’Entella nell’ultima gara contro il Cittadella che hanno giocato in casa. Sanno difendersi, ma anche aprirsi. Se noi saremo bravi a fare la partita che vogliamo fare loro potrebbero chiudersi”.