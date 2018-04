Empoli, Andreazzoli: "Futuro? I presupposti per restare ci sono tutti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata il pareggio col Novara che è valsa la matematica promozione in Serie A, per l'Empoli l'obiettivo è onorare fino alla fine la stagione, consolidando il primato in classifica. A tal proposito arriva il match in casa del Carpi. Ecco quanto dichiarato in merito dal tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli: “Un gruppo che fa della normalità la sua forza non cambierà certo mentalità. Poi è normale che si sta meglio a risultato raggiunto, ma non credo che avremo ripercussioni negative. Abbiamo fatto una cavalcata e forse non ci rendiamo ancora bene conto di quello che è stato e ci vorrà probabilmente del tempo. Credo che quello che hanno fatto i ragazzi è da ricordare e certamente rimarrà nella storia e non credo sia facile ripetersi: siamo consapevoli di questo, ma, come detto, forse la percezione reale l’avremo tra un po’. Obiettivi? Abbiamo quattro gare per raggiungerli ed in qualche modo provare ad entrare nella storia; abbiamo un obbligo verso noi stessi e verso il mondo esterno e da parte nostra continueremo ad essere equilibrati, rispettosi, ponderando ogni situazioni e le scelte fino alla fine. Futuro? Adesso siamo più liberi mentalmente e potremo tutte le valutazioni del caso, in maniera serena, diluita e sempre razionale senza la fretta data dagli impegni. I presupposti per restare ci sono tutti, abbiamo tempo e non ci opprime: da anni mi sento libero e anche in questo caso tutto verrà fatto con la massima serenità e libertà” .