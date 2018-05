Empoli, Andreazzoli: "Gara seria, venerdì sarà grande festa"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la vittoria contro il Brescia al Rigamonti: “Siamo soddisfatti della partita, abbiamo fatto una gara seria come avevamo preparato. Siamo stati anche gratificati dal risultato e quindi ci ripaga per il buon lavoro fatto. La giornata era calda e i ragazzi hanno corso molto, prendendosi il giusto premio”.

Sulla sfida: “Non era facile giocare contro questo Brescia, che doveva tentare in tutti i modi di recuperare il risultato. Ci siamo difesi in modo ordinato, anche grazie al possesso palla. Siamo soddisfatti e faccio i complimenti ai ragazzi, se li meritano”.

Terracciano protagonista tra i pali: “Non c’erano dubbi, il suo comportamento lo ha premiato. La qualità del giocatori non è in discussione, doveva solo avere la possibilità per esprimersi”.

Venerdì sera la grande festa al Castellani: “Non è solo nostra questa coppa, ma di tutto il popolo empolese. Mi auguro che una piccola parte possano riceverla anche loro con la loro presenza al Castellani. Più siamo più ci divertiremo, e sopratutto più ci divertiremo. Sarà un momento da ricordare per tutta la città”, riporta Empolichannel.it.