Empoli, Andreazzoli: "Gli avversarsi si sfiancano, noi ci divertiamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, guida e leader dell'Empoli fresco di promozione in Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "All'inizio la chiamata dell'Empoli mi ha dato un po' di 'fastidio', perché mi toglieva dal limbo, dalla tranquillità. Stavo bene, ma ora sto meglio. L'esordio in B? Ho fatto la A con la Roma, ma sono partito dalla seconda categoria. Mi manca solo la Terza e poi le ho fatte tutte. La conferma anche in Serie A? Dovete chiederlo ad Accardi (ds dei toscani, ndr). Cosa serve per la massima serie? Bisogna ragionare in base ai giocatori che si hanno, non dietro ad un'idea prestabilita. Se la condividi con chi deve metterla in pratica e i calciatori sono felici di realizzarla, vai a dama. Da quello che dicono, so che i nostri stanno bene: gli avversarsi si sfiancano mentre noi ci divertiamo".