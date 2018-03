Empoli, Andreazzoli: "La Salernitana non ha mai tirato in porta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della sfida tra Empoli e Salernitana, il tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli è intervenuto in mixed zone per analizzare la vittoria della sua squadra: “Conoscevamo il valore della Salernitana ma non ci aspettavamo le loro scelte tattiche. Ci hanno messo in difficoltà ma senza mai tirare in porta mentre noi lo abbiamo fatto diciassette volte. La giocata che ha portato gol di Rodriguez l’avevamo già provata nel primo tempo ma non aver subito nulla da una squadra come la Salernitana ci fa capire che abbiamo lavorato bene”.