Empoli, Andreazzoli: "Meglio nel primo tempo, Traore ha risposto bene"

© foto di Federico De Luca

Queste le dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Pescara. "Nel primo tempo abbiamo usato la penna stilografica mentre nel secondo tempo il gesso e siamo riusciti a vincere lo stesso. Dobbiamo fare i conti anche per un pò d'ansia perchè i punti sono estremamente importanti, con elementi di questo tipo possiamo arrivare al risultato. Giovedì abbiamo la Salernitana, non posso pensare alla partita di lunedì prossimo. Quando una squadra si muove significa che tutti gli elementi danno un contributo ma l'importanza è ripartita in parti uguali. Traorè? Ha sorpreso gli altri ma è una cosa normale, lo abbiamo tenuto perchè riteniamo che ci può dare una mano. Fa sempre piacere far giocare quelli che fino ad oggi sono stati più sacrificati e lui ha risposto alla grande".