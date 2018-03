Empoli, Andreazzoli: "Niente tabelle per la Serie A"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Foggia: “Come ho detto l'altro ieri magari ci fossero due partite da giocare con gli altri che stanno fermi, ma battute a parte dovremo fare i conti col giocare una gara dopo pochi giorni da quella precedente e cercheremo di fare del nostro meglio. Il Foggia lo conosciamo, se ne parla bene da tempo e gioca un ottimo calcio come testimoniano i loro numeri. Da tempo viaggiano a vele spiegate e se guardiamo la classifica del girone di ritorno ci accorgiamo che sono terzi alle spalle nostre e del Perugia. Siamo contenti di affrontare una squadra di questo tipo in un ambiente caldo, sarà un piacere giocare davanti a un pubblico da serie A. - continua Andreazzoli come riporta Empolichannel.it - Il livello di fatica è uguale per tutti, non ci sono passeggiate di salute, ma bisogna sempre stringere i denti e trarre il meglio da ogni situazione. Non penso alla quota Serie A, so quante gare mancano alla fine e non mi azzardo a fare previsioni o tabelle”.