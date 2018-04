Empoli, Andreazzoli: "Pro Vercelli ricca di insidie. Donnarumma ok"

Fonte: empolicalcio.net

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani con la Pro Vercelli.

"Domani ci attende una gara che nasconde non poche difficoltà – ha detto il tecnico azzurro - tutti danno per scontata una nostra vittoria, la classifica potrebbe far pensare quello, ma al fischio d´inizio saremo 0-0 e come tutte le gare la pagnotta va sudata e conquistata sul campo. La Pro Vercelli è una squadra che ha ottenuto dei buoni risultati, che da quando è tornato Grassadonia ha un andamento più regolare e che ho visto bene nelle ultime gare, dove ha provato ad imporre il proprio gioco e la propria fisionomia anche se poi non ha ottenuto i risultati sperati. Come sempre, anche la gara di domani va disputata al massimo delle nostre possibilità dall´inizio alla fine, sempre che gli avversari riescano a farti esprimere e farti tirar fuori il meglio. Pro Vercelli in zona retrocessione? Quando una squadra lotta per salvarsi si attacca a tutto e fa ricorso a tutte le energie per tirarsi fuori. Noi però dobbiamo e vogliamo fare risultato a tutti i costi: ci confronteremo provando a superarsi, con ambizioni diversi, ma con lo stesso obiettivo Vendicare la gara d´andata? Non c´ero e non so se c´è qualcosa da vendicare. Credo che nella testa dei calciatori non ci sia la gara di andata, ma quella che dobbiamo giocare e la possibilità di andare a prender altri tre punti importanti per la classifica. La capacità di ottenere il massimo da tutti è un dato positivo – ha proseguito Andreazzoli – e sono convinto che viene dalla voglia di farsi trovare pronti da parte dei ragazzi e di cogliere al meglio certe occasioni. I ragazzi, come ho più volte detto, sono attenti e disponibili, sia chi gioca che quelli che lo fanno meno: i primi hanno la possibilità di esprimersi sul campo, per i secondi mi dispiace non riuscire a dar loro la stessa possibilità perché sono convinto che anche loro sarebbero dimostrare il loro valore sul campo se chiamati in causa. E lo dimostrano le ultime gare, dove anche a fronte di alcune assenza grazie alla nostra rosa siamo riusciti a far bene lo stesso. Donnarumma? Alfredo sta bene, è rientrato ieri a pieno servizio, ha lavorato con la squadra, sarà a disposizione e vedremo come utilizzarlo. Piu? Ha fatto un ottimo lavoro sabato a La Spezia, veniva da un periodo difficile ma ha risposto alla grande sotto l´aspetto fisico, si è sacrificato per la squadra, ed è stato bravo e fortunato a trovare il gol. Gestire il finale di stagione? – ha concluso il tecnico azzurro - Non so come questa parola possa essere abbinata allo sport. L´unica indicazione che so dare alla mia squadra è quella di esprimere il massimo contro qualsiasi avversario in ogni momento. Poi è normale che il modo di esprimersi dipenda anche da chi ti trovi di fronte e di conseguenza può essere un massimo che porta ad una gestione, ma che sicuramente non è pre ordinata".