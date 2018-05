Empoli, Andreazzoli: "Pronti per la Serie A. Corsi un derottamatore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato a Sky Sport della grande stagione azzurra: "La fiducia del presidente Corsi? La cosa è reciproca, stiamo bene insieme, c'è armonia sia col presidente che coi direttori e l'ambiente. Poi la qualità dei giocatori porta i risultati. I miei modelli? Il calcio di Guardiola, Luis Enrique e Sarri rende felici i giocatori che lo interpretano. Quindi per me la direzione da prendere è questa. La tendenza è quella di far esprimere in maniera gioiosa i giocatori, ovviamente abbinando il tutto alla tattica. Uno cerca di prendere il meglio dalle varie esperienze, ciò che è importante è maturare le proprie convinzioni. Ho in testa un modo di essere e un modo di fare calcio tutto mio, frutto di errori miei e di altri che io ho potuto osservare. I 4 anni senza panchina? Non è una domanda da fare a me... Merito al presidente Corsi che ha fatto il 'derottamatore'. Pronti per la A? Penso di sì, siamo sempre pronti a tutto".