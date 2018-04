Empoli, Andreazzoli: "Siamo più bravi di quanto mi aspettassi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Io baso molto il mio lavoro sulle esperienze che ho fatto". Aurelio Andreazzoli tiene i piedi per terra e guarda alla sfida che il suo Empoli dovrà giocare contro il Cesena. Ecco quanto riportato da empolichannel.it: "Ogni volta mi tocca rispondere alla stessa domanda, ma vi invito a tornare indietro di un anno e ripercorrere quello che è stato il finale dell’ultimo campionato di serie A. Ci renderemo conto che forse è meglio badare ai fatti e non andare oltre, visto che undici punti di vantaggio l’Empoli li aveva anche l’anno scorso. Stiamo facendo una cosa importante per la città, ma non diciamo niente e non è un discorso di scaramanzia. Il calcio è pieno di situazioni che sembrano scontate e invece non lo sono".

Sul cambio di passo.

“Non mi aspettavo che arrivassimo a questo punto, anche nella migliore delle ipotesi. Siamo stati anche più bravi di quello che era necessario, parlavamo di alzare la media ma siamo andati anche oltre”.

Sul Cesena.

"I numeri dicono sempre la verità e vanno fuori dalle opinioni. Loro sono esattamente il contrario di quello che siamo noi e in questo possono darci fastidio. Dobbiamo fare attenzione e riconoscere che hanno tutte le carte in regola per farci del male”.

Sulla condizione della squadra.

"Veseli è squalificato e non ci sarà, Donnarumma sta meglio e non rischia ricadute. Per noi si tratta di un rientro importante. Tutto il resto della squadra sembra godere di ottima salute, mi sono piaciuti tutti”.