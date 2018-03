Empoli, Andreazzoli: "Venezia di valore. Rodriguez al posto di Caputo"

© foto di Federico De Luca

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match interno di campionato contro il Venezia (fonte EmpoliChannel): “Affrontiamo un avversario che sta bene, i numeri esprimono sempre i valori di una squadra. La classifica del girone di ritorno li vede terzi e sono imbattuti da sette partite. Hanno perso soltanto cinque sconfitte come noi, Palermo e Frosinone, segnano molto su palla inattiva e sono da tenere in forte considerazione. L'assenza di Caputo? Giocherà Rodriguez al suo posto. Di Ciccio è inutile parlare, perché tanto non lo avremo. Sono contento per Alejandro che avrà la possibilità di esprimersi e di aiutare la squadra. Ha già dimostrato le sue potenzialità. Luperto? E’ sicuramente un titolare aggiunto ed è anche di valore. Ha la possibilità di giocare in più ruoli, può fare sia la difesa a quattro che a tre e perfino fare il quinto di centrocampo. Averlo è molto importante".