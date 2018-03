Empoli, Andreazzoli: "Vietato fare calcoli. Zajc? Deve crescere ancora"

© foto di Federico De Luca

Fra i tanti allenatori presenti ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per la Panchina d'Oro c'era anche Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli. Da La Gazzetta dello Sport arrivano alcune dichiarazioni sul finale di stagione degli azzurri: "La sfida con Frosinone e Palermo? Sono grandi squadre, piazze importanti. Il Palermo vale comunque la A. I punti che ha di ritardo sono recuperabili. Noi non dobbiamo fare calcoli. Giovedì ospiteremo la Salernitana. Un'altra gara impegnativa. L'esplosione di Zajc? Per alcuni è una delle rivelazioni del campionato. Per me non è una novità. Zajc però deve ancora crescere. Intanto deve trovare più la porta. In più deve imparare a costruire gioco con meno ansia e con più incisività. A volte perde di lucidità".