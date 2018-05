Empoli, Andreazzoli: "Vogliamo essere seri come abbiamo sempre fatto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Cremonese: "Mi ripeto un po'. Io ho sempre avuto questa opinione: l'ho detto anche agli allenatori del master che sono venuti a trovarci, è ora di smettere di trovarci l'alibi che ci vuole tempo. Ci vuole tempo per i dettagli ma per dare un'identità ad una squadra non ci vuole così tanto tempo. Questa era una mia opinione e dovevo verificarla. Ora ho avuto la dimostrazione. Vai allora su delle priorità che tu ritieni siano quelle più importante e se hai dei ragazzi che ti permettono di seguire questa strada e se hai la qualità nei giocatori allora tutto è più facile".

Oggi a parte Bennacer e Gabriel, c'è in campo la formazione tipo.

"Faremo così fino alla fine. Faremo delle piccole modifiche ma noi vogliamo essere sempre seri come abbiamo fatto. Siamo tutti quanti sotto esami, io per primo nei confronti di società e ambiente e i giocatori nei miei confronti e della società. Non possiamo abbandonarci all'80%. Terracciano è un ragazzo che è stato penalizzato, sfortunatissimo. Nel momento che abbiamo avuto l'incidente a Provvedel lui era infortunato. Ci ha visti costretti, fortunati e bravi nel trovare Gabriel. Lui ha perso un treno che non meritava di perdere. Ora che sta bene, abbiamo il piacere di dargli la possibilità di esprimersi".