Empoli-Ascoli 1-1, le pagelle: Moreo risponde a Bajic, Romagnoli distratto

Queste le valutazioni di Empoli-Ascoli, gara terminata 1-1.

EMPOLI-ASCOLI 1-1

Marcatori: 2’ Bajic (A), 72’ Moreo (E)

EMPOLI

Brignoli 6 – In occasione del gol, perde il confronto con Bajic. Nella ripresa tiene il risultato sull’1-1 con un ottimo intervento su Chiricò.

Fiamozzi 6 – Spinge con buona costanza sulla destra, mettendo in mezzo qualche cross interessante. Più coinvolto nella prima frazione di gioco.

Romagnoli 5 – Prestazione da dimenticare per il centrale difensivo, saltato con troppa facilità da Bajic in occasione del gol. Ad inizio ripresa, regala un pallone all’Ascoli che per poco non vale lo 0-2.

Nikolaou 5,5 – Come il compagno di reparto, viene superato con troppa facilità da Bajic. Si riscatta in seguito, con una chiusura ad anticipare l’attaccante ascolano e con altri buoni interventi.

Parisi 6 – Gara a due volti per il terzino sinistro, timido nel primo tempo e decisamente più intraprendente dopo l’intervallo.

Zurkowski 5,5 – Pochi spunti da parte sua sul piano dello sviluppo della manovra. Più presente in avanti nella seconda parte del match, ma non sempre con la giusta precisione. (Dall’88’ Olivieri s.v.)

Stulac 5,5 – Non dà le solite geometrie alla squadra e perde anche qualche pallone sanguinoso in mezzo al campo. (Dall’83’ Ricci s.v.)

Haas 6 – Una conclusione da fuori che termina alta sopra la traversa e poco altro nel primo tempo. Migliora con il passare dei minuti.

Moreo 7 – Il migliore nella squadra di Dionisi, per come domina soprattutto nella ripresa. Suo, infatti, il gol del definitivo 1-1. (Dall’83’ Matos s.v.)

La Mantia 6 – Lotta con la solita grinta, ma viene contenuto bene dai difensori avversari non riuscendo a timbrare il tabellino.

Mancuso 5,5 – Primo tempo decisamente anonimo, con poche azioni offensive che lo vedono protagonista. Non cambia molto ad inizio ripresa. (Dal 60’ Bajrami 6,5 – ottimo impatto sulla gara, visto che sfiora la rete della vittoria due volte nel finale)

ASCOLI

Leali 6,5 – Si fa notare con qualche buona uscita, in un primo tempo senza troppi pericoli. Protagonista nella ripresa con un paio di parate che incidono sul pareggio finale.

Tofanari 6 – Buona prova per l’esterno difensivo, sempre più intraprendente sulla corsia di destra con il passare dei minuti. (Dal 73’ Corbo 6 – Con lui in campo, l’Ascoli continua avere spinta su quella fascia.

Brosco 6,5 – Grande prova a protezione dell’area di rigore, con tanti duelli vinti contro gli attaccanti empolesi. Più in sofferenza dopo l’intervallo.

Quaranta 6 – Buone chiusure difensive, come quella su Moreo servito ottimamente da La Mantia nella prima frazione di gioco.

Pucino 6 – Comincia alla grande la gara, con il pallone servito in area a Bajic che poi viene e trasformato nella rete del vantaggio. Nel corso della gara arretra il suo raggio d’azione.

Gerbo 6 – Eccezion fatta per un cross che termina fuori di poco, gioca una gara prevalentemente di contenimento.

Buchel 6,5 – Si fa notare maggiormente per i tantissimi palloni che recupera piuttosto che in fase d’impostazione.

Saric 6 – Dopo il fulmineo vantaggio ascolano, aiuta a contenere la reazione azzurra prima di uscire per infortunio. (Dal 29’ Cavion 6 – Si fa notare con qualche buona incursione in fase offensiva)

Sabiri 6,5 – Non ha grosse occasioni da gol, ma aiuta a soffocare la manovra empolese andando in pressing su Moreo. Ad inizio ripresa regala un assist al bacio a Bajic, che però non viene sfruttato. (Dal 65’ Eramo 5,5 – Meno positivo del compagno. Spreca una buona occasione nella fase finale della partita)

Bajic 7 – Partenza col botto, con un sinistro vincente che vale il vantaggio dopo aver saltato i centrali empolesi. La sua prova potrebbe essere ancora più da applausi, se non fosse per l’errore nei primi minuti del secondo tempo che poteva valere il raddoppio. (Dal 73’ Tupta s.v.)

Pierini 5,5 – Il più in ombra dell’attacco bianconero. Discreto, comunque, il suo lavoro in fase di non possesso. (Dal 65’ Chiricò 6,5 – Nella ripresa è il giocatore bianconero più pericoloso, con un paio di conclusioni sventate da Brignoli)