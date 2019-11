Nella giornata di domani Roberto Muzzi sarà annunciato dall’Empoli come nuovo allenatore e inizierà la sua avventura alla guida dei toscani sostituendo Cristian Bucchi. Il tecnico sta risolvendo le ultime pendenze con il Genoa, club con cui è rimasto sotto contratto nonostante l’allontanamento dell’allenatore Andreazzoli di cui era collaboratore, e domani dovrebbe avere il via libera dei liguri per iniziare la sua avventura. Nel primo pomeriggio è prevista la conferenza stampa di presentazione, mentre alle 15:00 Muzzi sarà in campo per dirigere il suo primo allenamento. Lo riferisce Pianetaempoli.it.