© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa del Cittadella, il giocatore dell'Empoli Nedim Bajrami ai microfoni della Tv ufficiale del club ha detto: "Sono felice per il gol ma la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere in trasferta e ora dobbiamo pensare gara dopo gara. Questo ruolo mi piace, posso giocare dentro e fuori l'area e sono contento. Sono un giocatore veloce, mi piace segnare e quando faccio gol sono ancora più veloce. Ora il Pisa? E' una gara importante, è il derby, questa è la strada giusta, dobbiamo provare a vincere la partita. Anche per i tifosi è importante vincere due gare di fila e ora dobbiamo provare a regalargli il derby".