Il giocatore dell'Empoli, Nedim Bajrami ha commentato così in mixed zone il pareggio arrivato con la Salernitana: "Abbiamo fatto una grande gara, giocato bene. Ora testa alla prossima partita. Il ruolo in cui gioco non è importante, ma sono felice per l'assist. Sono contento di essere partito titolare, Micai ha fatto una grande parata. La prossima volta, però, devo fare gol".