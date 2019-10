Empoli, Bajrami: "Lavoro per farmi trovare pronto. Felice di essere qui"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da La Nazione il centrocampista dell’Empoli Nedim Bajrami ha parlato dell’impegno con la Svizzera U21 e della voglia di ritagliarsi uno spazio importante in Toscana: “Sono contento di come è andata con la nazionale, era importante vincere e lo abbiamo fatto, ma al fischio finale il mio pensiero è stato rivolto subito all’Empoli perché domenica abbiamo una gara importante. Mi sto impegnando al massimo e sono contento di far parte di questa squadra, sento che mister e compagni fanno affidamento su di me e io cerco di farmi trovare pronto. - continua Bajrimi – Sono un calciatore duttile, che può giocare ovunque in mezzo al campo anche se preferisco fare il regista o la mezzala. Passare dal campionato svizzero a quello italiano non è facile. Devo crescere sotto il profilo tattico e fisico”.