Empoli, Bajrami: "Volevo vincere e siamo felici, non ci dobbiamo accontentare"

Dopo il successo contro la Salernitana, Nedim Bajrami ha commentato: "C’è molta contentezza per la vittoria, non è facile ottenere i tre punti qui contro la Salernitana. Volevamo vincere e siamo felici. Ho fatto due reti, mi fa piacere ma è molto più importante aver vinto - riporta empolichannel.it -. Ora testa alla partita col Cosenza, non ci dobbiamo accontentare. Per quanto riguarda me devo dire che in questa posizione mi trovo bene e mi ha aiutato a crescere. Sono felice e spero di continuare così, se sto bene posso dare una mano. Lunedì sarà dura, serve attenzione massima".