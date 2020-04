Empoli, Balkovec: "Situazione anomala per tutti, ma penso che si possa ripartire"

vedi letture

Il difensore dell'Empoli Jure Balkovec ha parlato ai microfoni di Pianetaempoli.it dello stop dei campionati e di come si sta tenendo in forma in questo periodo: “Stiamo vivendo tutti una situazione anomala, molto difficile a livello mentale anche se posso ritenermi fortunato rispetto a chi sta soffrendo per la scomparsa dei propri cari. La routine in questi giorni è sveglia, allenamento in collegamento on line coi nostri preparatori, pranzo e poi cyclette pomeridiana. Il club ci é stato vicino in ogni passo, hanno organizzato sessioni di lavoro a gruppi con un collegamento smart grazie al quale ogni giorno lo staff atletico ci offre un programma ben definito. Non è certamente come allenarsi in campo ma è una buona soluzione. - continua Balkovec parlando della possibilità di ripartire – La sensazione è che si possa ripartire tra qualche settimana, non sta certamente a noi decidere quando e dove. Qualora si tornasse in campo noi come Empoli cercheremo di recitare un ruolo importante in un campionato tanto particolare. Slovenia? Il mio paese sembra essere stato solo sfiorato da questo vero tsunami planetario. Ci sono le stesse direttive imposte un po’ ovunque, ma i riscontri in termini di malati e deceduti sono decisamente più limitati”.