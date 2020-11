Empoli, Bandinelli: "C'è grande rammarico, bene nella ripresa ma gestito male gli ultimi minuti"

Intervistato da Radio Lady dopo il pari contro il Vicenza, il centrocampista dell'Empoli Filippo Bandinelli ha commentato: "Oggi c’è grande rammarico - riporta empolichannel.it - abbiamo fatto un secondo tempo importante. Si era messa male per il gol del vantaggio loro. Siamo stati bravi nella ripresa ma abbiamo gestito male gli ultimi minuti. Dobbiamo continuare su questa squadra, c’è grande spirito di sacrificio da parte di chiunque. La squadra è compatta. Sono contento per gli assist. Sono rammaricato però per il tiro del possibile tre a uno ma ci sono arrivato stanco. Dobbiamo stare tranquilli e analizzeremo col mister gli errori commessi, a Pordenone dobbiamo mettere in campo tutta la rabbia. Il Vicenza ci ha aspettato nella prima frazione, nella ripresa abbiamo spinto e sono arrivati episodi per noi".