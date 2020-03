Empoli, Bandinelli: "Il virus non esclude nessuno, per batterlo serve collaborazione"

Come riferiscono i canali ufficiali dell'Empoli, quest'oggi, dalle colonne de La Nazione, è intervenuto il centrocampista azzurro Filippo Bandinelli, che ha raccontato di come sta vivendo questo drammatico momento: "Bisogna mantenere la calma e avere tanta pazienza e fiducia. Ogni giorno cerco di fare cose diverse, dall’attività fisica, alla cucina, ai giochi da tavolo insieme alla mia compagna, alle videochiamate con amici così da far passare il tempo più velocemente e accorciare le distanze. Non giocare? Non fa un bellissimo effetto, perché viviamo le settimane preparando le partite. La condivisione spiega è fondamentale per trovare carica e motivazione, tutte cose che proviamo a mantenere attraverso il telefono. Mi auguro che si possa ritornare a giocare il prima possibile e più carichi di prima. A casa si continua a lavorare. Lo staff è sempre presente e ottimamente organizzato dice ci si allena in gruppi al mattino e continua a monitorare la nostra forma fisica e l’alimentazione con piani personalizzati. Non è un momento facile ma mi auguro di cuore che tutti quanti capiscano che per uscire da questa brutta situazione deve esserci la massima collaborazione e attenzione, perché nessuno è escluso da questo virus. Dobbiamo rimanere in casa spiega infine e munirci di pazienza, per noi stessi e per tutte quelle persone che stanno lottando per guarire e per chi lavora per aiutarci, attendendo il giorno in cui finalmente potremo parlare al passato di questo tragico periodo”.