Empoli, Bandinelli: "Ottimo trend pre stop. Futuro? Non vedo perché non dovrei rimanere"

Ai microfoni di pianetaempoli.it, ha parlato il centrocampista dell'Empoli Filippo Bandinelli: "Adesso i tempi di questa clausura forzata iniziano un po’ a pesare. La voglia di riprendere è chiaramente tanta. Immensa se possiamo dire. Adesso abbiamo questa data di massima in cui speriamo di poter azzerare tutto quanto per poter ripartire. Il calcio è per me come per tutti i miei compagni e colleghi una professione, ma in primo luogo una grande passione”.

Si va poi al commento della stagione: "Il rammarico dello stop nasce dal fatto che il trend pre chiusura era decisamente ottimo. Avevamo assorbito in maniera importante i dettami e le idee del mister e i risultati stavano arrivando. E soprattutto eravamo tornati nel gruppone alla rincorsa di un posto playoff. Ma al di là delle vittorie però sentivamo di avere un indirizzo chiaro e preciso. Cose semplici da pensare e applicare che ci hanno rimesso in carreggiata nel mondo giusto”.

Nota conclusiva sul futuro: "Parlare di certezze in questo momento del calcio fa quasi sorridere seppur in maniera un po’ amara. Ma sì, dal punto di vista contrattuale e delle mie convinzioni personali non vedo nulla che possa far cambiare il mio percorso in azzurro”.