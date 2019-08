Empoli, Bandinelli: "Qui c'è voglia di vincere, in campo in modo giusto"

© foto di Federico Gaetano

A margine della prima vittoria stagionale, maturata contro la Juve Stabia, in casa Empoli è Filippo Bandinelli a fare il punto della situazione: "Credo che l'approccio al match sia stato quello giusto, nel primo tempo abbiamo creato molto ma concretizzato poco, tanto che nella ripresa siamo stati puniti dall'unica palla gol della Juve Stabia, ma siamo stati bravi a reagire ribaltando il match e portando a casa la vittoria. Chi è venuto qui è consapevole del progetto e della voglia di vincere della società e dell'ambiente, siamo sulla strada giusta, ogni gara va affrontata alla morte ma con criterio, senza foga, altrimenti si rischia il contrario: ora dobbiamo solo trovare la condizione giusta per giocare un maggior numero di minuti con la stessa intensità che abbiamo a inizio gara. La voglia di fare un anno importante c'è, dobbiamo solo star tranquilli per tirare fuori da ogni gara il meglio possibile".