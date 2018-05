Empoli, Bennacer convocato in nazionale. Salterà la Cremonese

Fonte: http://www.empolicalcio.net/

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L´Empoli FC comunica che il calciatore Ismael Bennacer è stato convocato dalla Federazione Algerina per l´incontro amichevole contro la nazionale dell´Arabia Saudita in programma mercoledì 9 maggio alle ore 19.30 all´Estadio Ramón de Carranza di Cadice.

La società, benché l´impegno sia al di fuori del calendario internazionale delle date FIFA, in nome delle eccellenti relazioni con la federazione Algerina che ha consentito il rientro anticipato di Bennacer durante la finestra degli impegni delle Selezioni Nazionali di marzo, ha acconsentito la suo rilascio, mettendolo a disposizione del CT Madjer.