Empoli, Bennacer: "Serie A difficile. Dovrò lavorare molto per giocarci"

Anche il centrocampista Ismaël Bennacer ha parlato ai microfoni di Radio Lady la promozione in Serie A dell'Empoli e il suo impatto con l'Italia: “Quando sono arrivato è stata dura perché il calcio qui è diverso rispetto a Inghilterra o Francia. Adesso mi sono abituato, ho imparato a privilegiare la tattica e a migliorarmi nel lavoro fisico. A Londra ho imparato molto, anche da Wenger con cui parlavo sempre in francese. È stato uno dei suoi scout a consigliarmi di venire qui a giocare. - conclude l'algerino – Serie A? Devo lavorare ancora di più per essere pronto a giocarci”.