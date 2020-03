Empoli, Brignoli: "La ripresa sarà un’incognita per tutti, noi non avremo più bonus"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato il portiere dell'Empoli Alberto Brignoli, che a distanza sta osservando quello che succede soprattutto nella sua Bergamo: "Lì sono tutti in trincea. La mia famiglia sta bene, lo stesso i miei amici. Ma in questo momento la distanza si è fatta ancora più pesante. Vorresti fare qualcosa in più e alla fine ti rendi conto che mantenere la lucidità, non trasmettere ansia è l’unica cosa che può davvero essere utile".

E' però poi tempo di provare a parlare di calcio: "I nostri preparatori si collegano con noi da remoto, e così scherziamo, lavoriamo e ci facciamo anche compagnia. Forse il mio vicino penserà che sono matto, vedendomi parlare con uno schermo, ma, a emergenza finita, glielo spiegherò. Ho riscoperto cosa significa non camminare costantemente sulla corda, sottilissima, della tensione agonistica. A ogni modo, Marino ci ha dato le linee guida da seguire, col suo staff. E' un esempio. La ripresa sarà un’incognita per tutti, di certo, noi non avremo più bonus: li abbiamo esauriti. Il pareggio col Trapani ci ha scacciato fuori dalla zona playoff, nonostante le tante vittorie delle ultime settimane. Servirà lucidità psico-fisica".