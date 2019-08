Empoli, Bucchi: "Contro il Chievo sarà una gara colpo su colpo"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Conferenza stampa pre gara in casa Empoli, con mister Cristian Bucchi che alla stampa presenta l'anticipo della 2^ giornata di Serie B, che opporrà gli azzurri al Chievo Verona: "In questo periodo capita di giocare in giorni diversi e avere settimane o lunghe o corte: per noi è stata una settimana particolare, abbiamo giocato domenica ma anche il Chievo ha giocato lo stesso giorno. Ci siamo portati dietro qualche acciacchino che però abbiamo cercato di recuperare, da ieri il gruppo è insieme e da oggi abbiamo tutti gli effettivi a disposizione: questa è una bella notizia, ho un gruppo di calciatori forti e uomini importanti. Non sarà una gara semplice a Verona, ma si vedrà una bella partita tra due squadre forti: sarà una gara colpo su colpo. A differenza di altre dove noi, all'inizio, abbiamo attaccato e speso energie mentre loro ci aspettavano".

Andando poi alla gara: "E' un avversario pericoloso, io non credo ai problemi di mercato, i calciatori del Chievo, sia per rimanere che per andare via, daranno l'anima, quindi sarà tosta. Hanno una rosa davvero forte, è una squadra di Serie A con qualità, noi dovremmo limitare queste e colpirli con voglia, grinta e personalità, che dovranno essere le nostre di qualità. Abbiamo in campo la stessa esperienza, non dobbiamo preoccuparti o farci distrarre da altre cose, tanto a ora sono tutti cantieri aperti: ogni squadra ad agosto deve trovare l'amalgama".

Conclude con un'altra nota sul campionato: "La prima fascia sarà molto larga. Il mercato ancora non è chiuso, leggo di squadra che hanno organici già forti che ancora aspettano calciatori. Ci sono tante squadre forti, poi ci saranno formazioni che vengono etichettate come sorprese ma che sorprese non sono, vedi il Pordenone, formazione già pronta che darà fastidio".