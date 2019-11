Empoli, Bucchi: "Futuro? Sento la fiducia della società"

Fonte: Claudia Marrone

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Empoli Cristian Bucchi commenta così il ko interno con il Pescara. Queste le sue parole raccolte da TMW: "È un discorso mentale, e non lo dico perché abbiamo bisogno di alibi, io ci metto la faccia, ma qua la squadra rabbiosa che lotta e gioca si vede solo dopo che si subisce. Abbiamo avuto molte occasioni nitide, ma non abbiamo concretizzato: non siamo sereni. Speravo di vedere prima la reazione, ma è servito subire, anche se i due gol sono stati immeritati. Ora tutto ci fa vedere la parte negativa, ma credo che ai punti avremmo meritato: 30 minuti sono stati brutti, gli altri 60 buoni".

I gol subiti?: "Ricordo comunque che in genere siamo sempre andati in vantaggio, è la seconda volta che ci capita di dover recuperare, ma alle volte dei momenti così possono capitare. La gara di Pordenone è stata per noi una svolta negativa, ma dobbiamo cercare il positivo per riprendere carica e convinzione. Evitiamo di mettere zavorre, la sosta arriva al momento giusto, per ricaricarci a livello mentale".

Il mio futuro? "Sento la fiducia della società, siamo tutti dispiaciuti per il momento ma la dirigenza ha tutto per valutare il mio lavoro. Noi siamo convinti di lavorare bene, non mi faccio condizionare da quattro gare: devo solo ricaricare i miei ragazzi, hanno solo bisogno di un episodio per girare. Siamo un pugile all'angolo, che ha però voglia di continuare a tirare pugni".