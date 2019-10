Empoli, Bucchi: "La partita poteva essere diversa. Rigore inventato"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Cristian Bucchi, tecnico dell'Empoli sconfitto contro il Pordenone, ha parlato così dopo la partita: "Non voglio parlare dell'indirizzo dell'arbitro ma degli episodi che hanno pesato molto. Oggi sono stati tutti a favore loro, per colpa nostra e merito del Pordenone. L'espulsione è stato un grandissimo errore nostro. Il vantaggio loro però è arrivato su un rigore inventato, clamoroso. In 10 e in svantaggio poi abbiamo anche sbagliato il rigore, la partita sarebbe andata in maniera diversa magari se avessimo segnato. Il loro calcio di rigore è stata un'invenzione, non so come abbia fatto l'arbitro a fischiarlo. E non capisco come gli assistenti non abbiano aiutato l'arbitro. Tutto il resto è colpa nostra e sono molto arrabbiato. L'espulsione? Ha inciso molto anche per essere stata di un centrocampista. Un paio di occasioni ce le abbiamo avute lo stesso ma potevamo fare di più. Bandinelli dovrà soffrire in questo periodo, perché è stato un errore immaturo che costerà anche la squalifica. L'errore di Mancuso su rigore? Era il terzo episodio negativo in poco tempo e potevamo mettere la partita in pari. Invece siamo andati sotto e l'errore ha pesato mentalmente. Ora dobbiamo leccarci le ferite, non dobbiamo dormire perché io sono avvelenato. Questa partita poteva essere diversa".