Empoli, Bucchi: "Nel breve termine la fortuna regala, nel lungo ripaga”

© foto di Federico Gaetano

Sfida da ex per mister Cristian Bucchi, che domani ritroverà il Benevento. Del match, alla vigilia, ne ha parlato proprio il tecnico dell’Empoli: “Il Benevento la favorita? E’ indiscutibile questo, e nell’organico già di per sé forte hanno messo anche innesti importanti. Lo scorso anno, con me alla guida, sono bastati 5 minuti per mettere un alone su una stagione importante, questo è il rammarico, ma di tutta l’esperienza giallorossa porto un bel ricordo”.

Andando poi al match: “La gara arriva nel momento giusto, abbiamo grande voglia di fare perché nelle ultime partite non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato, giocare contro la capolista poi è bello. Non abbiamo perso certezze, ma solo qualche punto, e giocheremo per vincere, cercando di essere quanto più bravi possibile: se abbiamo determinate qualità, e le mostriamo, possiamo vincere con chiunque. Il Benevento impone molto il proprio aspetto agonistico, dovremmo essere bravi a capire subito l’avversario per portare poi la gara sul binario giusto: quel che dipende dalla fortuna e dalla sfortuna non possiamo determinarlo, ma il gioco, l’atteggiamento e la convinzione si. Nel breve termine la fortuna regala, nel lungo termine ripaga”.

Sulla formazione: “Qualcosina cambieremo, ma niente che vada a compromettere o ribaltare le nostre dinamiche. Lagumina non ci sarà, purtroppo ha avuto un riacutizzarsi dell’infortunio, ma davanti sono tranquillo, ho garanzie per fare bene.

Sui fischi del pubblico nell’ultima interna: “Il pubblico è esigente, ha visto squadre importanti, ci sta ci sia sempre l’idea di un gioco produttivo e di spesso, ma noi non dobbiamo emulare nessuno, siamo una squadra diversa da quelle di Baldini, Somma o Andreazzoli. Non è giusto paragonare i miei ragazzi ad altri calciatori, il tempo ci darà ragione: io pazienza la ho. Speriamo di fare qualcosa di incredibile come i predecessori, ma in modo diverso”.