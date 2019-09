Cristian Bucchi, allenatore dell'Empoli, dopo la vittoria nel derby sul campo del Pisa ha analizzato il match ai microfoni di Radio Lady: "Non abbiamo rubato nulla, abbiamo vinto meritatissimamente. Abbiamo fatto bene a livello di prestazione. Ci sono stati dei momenti di sofferenza, ma abbiamo costruito molto contro una squadra intensa e aggressiva, mi è piaciuto questo Empoli, forse il miglior Empoli finora. Per noi è un punto di partenza. Ce la godiamo tutta“. L’Empoli ha dimostrato grandissimo carattere. Abbiamo tenuto botta non solo oggi ma anche nelle altre partite. Ci sono degli episodi che aiutano i gruppi a crescere, il 2-2 pur essendo un infortunio il gruppo si è buttato in avanti e ha voluto vincerla. Mancuso ha fatto una grande partita, ma anche La Gumina e Moreo, tutti stanno crescendo. Migliorando la condizione di alcuni singoli e della squadra, tutto andrà al suo posto“, le parole dell'allenatore azzuro riportate da Empolichannel.