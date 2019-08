Empoli, Bucchi: "Pareggio giusto contro un Chievo di qualità"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Pareggia l'Empoli contro il Chievo, un 1-1 che permette alla squadra di Cristian Bucchi di mantenere l'imbattibilità salendo a quattro punti in classifica. Un risultato che, per come si era messa la partita soprattutto nella ripresa, soddisfa il tecnico dei toscani: "Un punto positivo per quello che è il momento e l’avversario ma anche la partita che è venuta fuori. Una sfida equilibrata tra due squadre forti anche se il dispiacere è quello di non aver visto un grande spettacolo a livello di qualità del gioco. Da una parte errori nostri e loro ma anche un campo davvero pessimo. Siamo a fine agosto, non c’è ancora la miglior condizione ma queste sono due squadre che sicuramente faranno un campionato importante e di qualità. Partita equilibrata, credo che il pareggio sia giusto, a tratti abbiamo fatto meglio noi mentre nel secondo tempo invece hanno fatto meglio loro, specialmente nella fase iniziale, poi negli ultimi venti minuti la gara si è riequilibrata senza grandi guizzi se non il tiro di Frattesi. Ripeto, pareggio giusto, ci soddisfa" sono state le sue parole riportate da PianetaEmpoli.it. La condizione fisica non può essere ancora delle migliori e proprio per questo Bucchi è convinto che quello di Verona sia un punto guadaganto: "Dove non si riesce a vincere è importante comunque far punti. Stiamo meglio ma dal punto di vista tecnico la gara è stata penalizzata da questo campo e questo vale anche per i nostri avversari. Abbiamo mostrati compattezza e di partita in dobbiamo sempre tenere una condizione ottimale. Adesso arriva la pausa, dispiace per i nazionali che non ci saranno ma ci sarà la possibilità in queste due settimane di lavorare bene e portare a condizione ottimale diversi giocatori che in questo periodo, per motivi diversi, hanno fatto un po’ più fatica. Poi quando saremo tutti assieme inizieremo a lavorare più specificatamente per la trasferta di Crotone dove andremo ad affrontare un’altra squadra forte" ha concluso.