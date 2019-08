© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

L’esordio in casa con la Juve Stabia, la chiusura sul campo del Livorno: questi gli estremi del percorso dell'Empoli. Con il calendario degli azzurri che, attraverso i canali ufficiali del club, è stato commentato da mister Cristian Bucchi:

“Abbiamo conosciuto il calendario e il nostro percorso, l’inizio è tosto con due trasferte dopo la prima in casa ma preferisco così perché ci fa subito alzare il livello. All’esordio ci troveremo di fronte una neopromossa che ha vinto il campionato come la Juve Stabia e che arriverà ad Empoli con tanto entusiasmo e con grande voglia di farsi valere. E noi non dovremo essere da meno, provando subito a regalare una gioia ai nostri tifosi. Dopo avremo due squadre che vorranno essere protagoniste e che andremo ad affrontare sul loro campo. Ma a prescindere dal calendario in B ogni gara è difficile e dovremo esser bravi a noi a farci trovare pronti e nelle migliori condizioni possibili per iniziare al meglio”.