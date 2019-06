Empoli, Bucchi: "Terra di grandi professionisti e opportunità"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Nella giornata di oggi in casa Empoli si è presentato il nuovo allenatore Cristian Bucchi che ha parlato così in conferenza stampa: “Per me è una grande occasione, questa è una terra di grandi professionisti e di opportunità. Ho entusiasmo, voglia di fare e devo mescolare queste cose alla voglia di rivalsa della squadra per aprire il cassetto dove sono riposti i sogni. Proveremo a sviluppare il 4-3-1-2 giocando in maniera propositiva, cercando di divertire e divertirci. La Serie B è un campionato difficile e con la riduzione d’organico si è ulteriormente livellato per cui la continuità di prestazioni e risultati diventa importantissima e può fare la differenza. Confronti con chi mi ha preceduto? Giampaolo l’ho avuto quando ero un calciatore, ho studiato molto da lui. Mi sono confrontato anche con Martusciello, con cui ho giocato, ma ho seguito pure Sarri e Andreazzoli. Gli spunti ci sono, dobbiamo avere l’umiltà di imparare da chi ha più esperienza, poi uno deve essere bravo a metterci del suo. - continua Bucchi come riporta Empolichannel.it - Ci sono grandi stimoli, ma anche responsabilità. Sono entrato in una struttura che ti permette di lavorare e in questo percorso vorrei completarmi il più possibile. Chi è passato di qui ha lasciato bei ricordi e un’idea di bel calcio e mi piacerebbe ripartire da qui. Tifosi? Dobbiamo essere bravi ad azzerare tutto facendo un passo indietro, non dimenticare perché quello che ha fatto l’Empoli non si cancella, ma ora sono passati due anni e bisogna ripartire. In B ci sono tante squadre forti e non possiamo pensare che l’Empoli faccia un campionato a parte. Se qualcuno pensa di essere avvantaggiato per la storia che ha parte già sconfitto”.