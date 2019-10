Empoli, Bucchi: "Vietato cullarsi per i punti. Trapani contesto particolare"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del match contro il Trapani, in casa Empoli è mister Cristian Bucchi a parlare alla stampa: "Dovremmo essere veloci a capire le insidie del match, contro una squadra in salute ed entusiasta e un club che sta cercando di sistemare molte cose: la situazione particolare è data anche dal campo in sintetico, in un contesto geografico particolare, col mare, che sembra un villaggio turistico. Negli ambienti che tendono a distrarre, come era Udine con uno stadio mezzo vuoto che faceva riecheggiare le voci dei ragazzi, dobbiamo isolarci. Ed è vietato cullarsi sulla situazione di classifica, che è irrisoria, siamo solo all'inizio, e il discorso vale sia per la vetta che per il fondo".

Andando poi alla rosa: "Mancuso, Maietta e La Gumina non sono al top, di lavoro di squadra con tutti gli effettivi ce n'è stato poco, solo gli ultimi due giorni: ma non sono queste le cose per cui lamentarsi. A ogni modo arriviamo bene al match, questa è una cosa che mi fa piacere, la gara l'abbiamo preparata bene da un punto di vista tecnico, fisico e mentale. Turn over in vista di Spezia? Io devo pensare a fare una grande partita a Trapani, giocando da Empoli. La formazione già ho la in mente, ma voglio aspettare le ultime cose".

Conclude poi: "La partita che voglio? Come quella contro il Perugia, ma al di là del risultato, che ci ha visto vincere 3-0. Abbiamo avuto la giusta mentalità, nell'arco dei 90' il calo fisico è normale e deve starci, ma l'atteggiamento è fondamentale, e quello lo pretendo. La forza mentale non deve mai mancare".