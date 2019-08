Empoli, Bucchi: "Vittoria meritata, dovevamo chiuderla prima"

Cristian Bucchi

Comincia con una vittoria per 2-1 contro la Juve Stabia il campionato dell'Empoli. Questa l'analisi nel post partita del tecnico degli azzurri Cristian Bucchi: "La gara è stata sofferta, come lo saranno tutte le nostre gare, la vittoria l'abbiamo meritata soprattutto per quanto visto nel primo tempo, dove avremmo dovuto chiudere con più gol: certe cose poi le paghi, nella ripresa siamo un po' scesi e abbiamo rischiato, ma sapendo soffrire l'abbiamo portata a casa. Ho visto comunque una squadra che gioca, il volume e la qualità di gioco mi sono piaciuti, ma serve più concretezza: creiamo molto e raccogliamo poco. Non mi piace però parlare di reparti, io parlo di squadra, ed è chiaro che qualcosa dobbiamo migliorare, su alcune cose dobbiamo crescere, ma ho in rosa ragazzi disponibili e intelligenti, sanno che in questa squadra si può essere protagonisti: devo esser bravo a far sentire tutti importanti ed essere bravo a far di volta in volta le scelte. Ma oggi dico che siamo stati bravi".