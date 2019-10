Empoli, Bucchi: "Vorrei sempre difendermi attaccando. Ma non si può"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell’Empoli Cristian Bucchi ha parlato alla vigilia della sfida contro il Pordenone, neopromossa partita col piede giusto in questa stagione di Serie B: “Mi aspetto di affrontare una squadra tosta e quadrata, che gioca insieme da tempo ed è organizzata. Un avversario umile e compatto con le qualità che servono in questo campionato. Abbiamo avuto una buona settimana in cui recuperare le energie3 che dovevamo sia a livello mentale sia fisico, siamo pronti ad affrontare un avversario ostico come il Pordenone. - continua Bucchi come riporta Empolichannel.it - Non mi importa come ci vedono gli altri, se ci danno per favoriti fin dall’inizio, il percorso che stiamo facendo riguarda solo noi. A me importa che la squadra prenda coscienza di ciò che è e sa fare. Classifica? Non la guardo, non penso a certe cose perché ho vissuto talmente tanti campionato che ho capito che non ha senso parlarne adesso, mi interessa solo la continuità dei miei. Voglio una squadra propositiva, ma anche equilibrata per cercare di mostrare un bello spettacolo, vorrei sempre difendermi attaccando, ma so che cisono momenti in cui non si può fare”.