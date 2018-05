Empoli, Buchel verso il rientro dal prestito dall'Hellas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la retrocessione del Verona per Marcel Buchel è decaduto l'obbligo di riscatto del cartellino da parte degli estensi. Ecco allora che, come riporta La Nazione, il centrocampista ex Juve, potrebbe fare ritorno alla base, ovvero all'Empoli. Al momento però è difficile capire se Aurelio Andreazzoli e la dirigenza azzurra decideranno di reinserirlo in rosa oppure metterlo sul mercato.